首爾經濟日報引述消息指出，三星電子擬裁減大陸銷售部門員工約130人，約占1,600名員工當中的約8.1％，此外，明年或再削減員工人數約30％。

報導引述消息人士透露，三星向員工發報重組計畫，並已開始接受申請，主要由於大陸銷售疲弱，其智慧型手機在大陸市場占有率僅約1％。

大陸國產手機品牌在市場上表現強勢，Canalys此前公布報告顯示，2024年第二季大陸智慧型手機市場進一步復甦，出貨量重回7,000萬支大關。其中，vivo市占率站上19％，重奪榜首，期內該品牌出貨量年增15％至約1,310萬支；OPPO則憑藉Reno 12系列，以1,130萬支出貨量排第二位。

Canalys研究分析師鍾曉磊指出，2024年第二季大陸本土廠商展現市場領導地位，首度占領大陸市場前五的席位。近年來，大陸廠商對於高端化戰略的堅定執行，以及與本土供應鏈夥伴深度協同，已逐步在軟硬體均取得成效。