墾丁近日接連爆出陽傘之亂、6片櫛瓜要價百元等負面消息，引發眾怒，入口網站「Yahoo奇摩」發起民調，詢問網友近期是否規畫到墾丁旅遊，結果在超過9500份回答中，有86.9％的民眾表態暫無相關規畫。

「Yahoo奇摩」8月28日至9月1日發起「你近期是否有規畫到墾丁旅遊？」民調，吸引逾9500人參與，結果有86.9％的民眾表態「沒有規畫前往墾丁」，「已規畫」及「不知道／沒意見」的民眾分別有8.3％及4.8％。

針對墾丁旅遊最需要改善的問題，有69.6％的民眾認為是「食宿價格」，其次依序為「沒意見」7.8％、「環境整潔」6.2％、「服務品質」4.9％及「交通方式」4.6％。

網友也留言說「墾丁應該回歸自然，太多不屬當地文物及建設，以及昂貴的飲食，完全讓人卻步」、「不需要改善，倒一倒才是正解」、「小時候父母常帶我去墾丁，現在已經很久沒再去了」、「完全不想去，有沒有改善跟我沒關係」、「墾丁食宿CP值真的很低，連澎湖這種靠觀光的離島都比較划算」、「不是沒有規畫，是毫無意願」。