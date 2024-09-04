警察局長廖訓誠於市政會議中專題報告。（王揚傑攝）

新北市長侯友宜今（4）日上午主持市政會議，會中由警察局長廖訓誠以「城市安全」為主軸做專題報告，內容涵蓋大型活動、交通、行業、居住、婦幼、少年、新住民等安全維護作為。侯友宜表示，警察同仁挑起治安、交通及為民服務重責大任，掃黑、打詐和交通障礙的處理都表現得非常好，我們給予肯定與支持，警察局是市府團隊最棒的夥伴。

侯友宜對警察同仁表現給予肯定與支持。（王揚傑攝）

侯友宜說，新北市的警民比是六都最高，尤其新北市的幅員遼闊、城鄉差距大，面對多元複雜的都會型態，警察執行各項勤務時更辛苦，也承擔更大責任，所以維護新北市的治安不好做，市府各單位要和警察並肩作戰。

這段時間看到警察的表現亮眼，每件重大刑案幾乎無役不破，更重要在各單位舉辦活動的安全維護上，警察做得非常到位，各單位要謝謝警察弟兄的協助，如過沒有警察，很多事情很難做得通。

侯友宜表示，警察需要各單位的支持，例如警察的配備，雖有中央的資源，地方也要盡分心力，在廳舍的整建、改建或維修，都要給予支持，警察局如有需要，內部討論後循程序呈報上來，市府都會支持，畢竟警察和一般人不一樣，我們下班就走了，警察是24小時上班，所以要給警察好的辦公環境。

另外，警察同仁的壓力是很大的，值勤時狀況瞬息萬變，尤其偵辦重大刑案的過程中，都把自己的生命推上火線，所以也要重視警察同仁的健康和心理輔導，尤其是基層員警的健康，要督促他們去做健康檢查。

侯友宜特別提到，新北市許多員警因為工作繁重，請調到其他各縣市，要把新北市的員警留下來，要請各單位努力，包括社會局、教育局和人事單位，可以多辦些婚姻媒合活動，因為結了婚會定居下來，生了孩子就會在新北安居樂業。

對於將在第二行政中心建置全方位戰情中心，侯友宜表示，目前警察局的110確實有些老舊，所以整合交通及各單位智慧監控系統的平台，是很重要的事，這次一建可能30年不變，所以各單位要戮力做好，用科技化去掌控所有犯罪及面對極端氣候的變化，全新的戰情中心確實有其必要。