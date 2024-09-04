台股今（4日）美股大跌衝擊，早盤即重挫逾1100點，盤中雖收斂至800點左右，但終場仍暴跌999.46點，創收盤史上第三大跌點，跌幅約4.52%收在21092.75點，權值股台積電下殺51元約5.43%，收在889元，聯發科重挫85元6.97%，收在1135元，鴻海跌5.5元2.97%，收在179.5元，各大族群幾乎全倒，超過千檔收黑。

周二美股全面收黑，費城半導體指數下殺7.75%最兇，輝達暴跌9.53%，台積電ADR也重挫6.53%，半導體與AI族群成為殺盤重心，主要受到8月初的暴跌結束後已經出現一波漲幅，加上降息利多已被消化，輝達財報的催化劑消失，且美國宏觀經濟數據不佳的衝擊，市場出現反轉。

台股史上第一大及第二大收盤跌點都在今年8月股災出現，以8月5日殺最兇，當天收盤重挫1807.21點跌幅達8.35%；8月2日單日暴跌1004.01點，創下史上第二大跌點；原先第三大跌點是今年4月19日，當天重挫774.08點。

針對台股後市，工商時報報導，00881國泰台灣5G＋經理人蘇鼎宇認為，本週五交易者將迎接美國關鍵就業數據，以及下週的蘋果新機發表會，AI目前尚在軍備競賽中，各家大廠剛鳴槍起跑，明年下半年在各產業面的應用會更明顯，預估會為醫療業、手機、個人電腦及服務業等帶來革命性的改變，不投資科技產業的風險更大，可把握股市相對較弱的9月份低點，善用科技型ETF分批進場。