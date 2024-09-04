苗栗縣2024經典歌謠公益音樂會即將在9月28日晚間7點在苗栗市小巨蛋登場，苗栗縣長鍾東錦歡迎鄉親同來享聽。（謝明俊攝）

苗栗縣2024經典歌謠公益音樂會即將在9月28日晚間7點在苗栗市小巨蛋登場，包括台1線、蔡亞露都將上台演出拿手歌曲。（謝明俊攝）

音樂可以撫慰人心，尤其是經典老歌更是傳誦不息，讓人朗朗上口，苗栗縣政府為了讓鄉親有機會回味經典老歌，接觸新世代歌手創新作品，安排9月28日晚上7時整，在苗栗市巨蛋體育館舉辦「2024經典歌謠公益音樂會」。苗栗縣長鍾東錦4日特別為活動宣傳，希望老歌傳唱下去，讓鄉親可以親自聆聽原唱的美妙聲音，帶來積極的能量和活力。

苗栗縣政府舉辦經典歌謠公益音樂會，就是期望以公益音樂會的方式，鼓勵民眾參與藝文活動，透過音樂回饋社會為目的，活絡整體藝文環境的正向連結，通過音樂會的舉辦，凝聚人心，共同享受音樂、增進情感聯繫，同時也為社區帶來積極的能量和活力。

苗栗縣長鍾東錦表示，這次演唱會感謝民間企業蘇維拉全力支持，並安排蘇維拉樂團參與演出，並邀請到許多資深歌手，讓大家一同回味當年的經典樂曲，誠摯邀請鄉親於9月28日到苗栗縣巨蛋體育館，一起來回味那些年的經典歌謠。

文化觀光局副局長徐建男表示，公益音樂會特別邀請到白冰冰、台一線東諺及阿文、曾心梅、Give me five 少女隊、秀蘭瑪雅、蔡佳麟、蔡亞露、龍千玉、蘇維拉樂團等接力演出，一同為公益盡一份心力，歡迎大家蒞臨欣賞。

這場「2024經典歌謠公益音樂會」活動採免費索票入場，將於9月12日上午9時起在苗栗縣政府文化觀光局服務台、苗栗旅遊服務中心、竹南旅遊服務中心或高鐵苗栗站旅遊服務中心索票，每人限索4張，索完為止，歡迎大家踴躍於各索票地點服務時間內索取。