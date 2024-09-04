善化區蓮潭國中小學3日舉辦台日文化交流活動，邀請日本愛知縣立大學外國語學系的東弘子教授及修習日語教學的5名大學生到校，進行日語教學、歌曲教唱，校方準備了特色零食「乖乖」和日方分享，讓日方師生感到十分新奇。

5名日本大學生分別進入蓮潭國中小學9個班級，進行簡單的日語教學、教唱日語歌曲，並介紹日本文化。學生們不僅學習到如何用日語打招呼，還學會了幾首經典的日語兒歌。

蓮潭國中小學學生學習日本禮儀。（蓮潭國中小學提供／寶智華台南傳真）

三年5班的林蓁蓁表示，自己學到了如何將雙手交疊放在大腿上緩緩鞠躬，覺得自己很像日本人，也更加理解了日本注重禮節的文化。

愛知縣立大學外國語學系5名大學生和蓮潭國中小學學生交流。（蓮潭國中小學提供／寶智華台南傳真）

蓮潭國中小學學生和日本愛知縣立大學外國語學系學生相見歡。（蓮潭國中小學提供／寶智華台南傳真）

四年5班的導師徐理夏特別提早通知家長關於這次台日交流活動，家長們因此準備了許多具有台灣特色的零食，讓小朋友帶來與日本學生分享。徐理夏還準備了台灣著名的「乖乖」零食，並介紹了台灣人在電腦主機上擺放「乖乖」，希望保佑電腦順利運作，這一習慣讓日本師生感到十分新奇。

校方還安排日本師生一起上台灣的雙語體育課，並安排5位小朋友擔任接待家庭，讓日本學生體驗台灣家庭的日常生活，增進對台灣文化的理解，也讓蓮潭小朋友有練習用全英語接待國際友人機會。

蓮潭國中小學和日本愛知縣立大學外國語學系交流。（蓮潭國中小學提供／寶智華台南傳真）

蓮潭國中小校長許嘉齡表示，蓮潭國中小不僅朝中英雙語學校的目標邁進，更積極推動多語校園的發展，希望通過引入各國文化資源，讓學生們有機會接觸和學習不同的語言和文化；未來將尋找日本中小學締結姐妹校，進一步深化國際教育，為多語校園注入新的活力。