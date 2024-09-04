「樂天女孩」巫苡萱加入華視《天才衝衝衝》擔任助理工作2年，她坦言一開始因為不清楚自己的定位感到徬徨，每次看到網友的「花瓶」、「陪站」、「整集沒聲音」、「加了她是節目敗筆」、「接話接的不好笑」等不友善留言也會感到難過，但她最後決定將所有話語視為激勵自己的動力，讓自己不斷進步，有朝一日可以得到金鐘獎的肯定。

巫苡萱說，她知道助理主持的機會得來不易，她也僅記曾國城說過的「女生不能只追求『外在條件好』，還是要多點書充實自我」，開始勤做功課，手機內會有遊戲筆記，看到有趣的演出也都會記下來做為日後演出範本，還會背每個國家的首都，希望在錄影時會派上用場。如果錄完影發現有不懂的地方，還會到圖書館借書。

巫苡萱趁工作空檔，在美國四處走走。（時代創藝提供）

而巫苡萱的努力也漸漸被看見，她近日受邀前往美國參加舊金山巨人1A球隊聖荷西巨人（San Jose Giants）台灣日，在當地牛肉麵店被粉絲認出「你是不是《衝衝衝》的苡萱？」，現場還變成小型粉絲見面會，她感動的說：「這是我第一次在國外不是以啦啦隊的身分被認出，有種突破既定框架的感覺。」經紀公司透露，近期接到許多詢問巫苡萱的主持邀約。

巫苡萱在美國吃飯時被粉絲認出。（時代創藝提供）

這次前往舊金山，巫苡萱在出發前查錯氣溫，以為舊金山跟台灣一樣30幾度，只帶了夏季的服裝，下飛機後才發現當地溫度只有10幾度，原本衣服的保暖度完全不夠，只能在當地的球場直接購買球員外套。她說，購買前心裡已經做好衣服一定很貴的準備，所以挑選時根本不敢看價格，以外套的厚度跟保暖度做為購買基準，刷完卡發現外套快1萬元時，她也轉換心情表示：「沒關係啦！我用錢買到了溫暖，而且這球衣外套也是一種紀念品。」

她近幾年因為工作關係，常受邀前往世界各地，去年共出國14次，今年至8月底也已經出國10次，這讓學生時期就盼望可以邊工作邊出國的巫苡萱，有種夢想成真的感覺。