台灣精品牛肉麵代表-統一滿漢御品，在接續取得「ITi國際風味最高三星獎」、「亞太十大伴手禮-最高金獎肯定」等國際獎項肯定，8月進軍國際，一周內即受到韓國網友矚目蔚為話題，近年統一滿漢大餐於港、星、菲、澳等地銷售表現亮眼，成長40.54％，預期滿漢御品進軍國際表現可望再發光。

滿漢御品在台灣也僅能在高端超市等限定通路買到，近期有不少韓國網友發現在韓國好市多青蘿店驚見這一款台灣精品牛肉麵蹤跡。因滿漢大餐在韓國即被視為台灣十大伴手禮的首選，對於台灣牛肉麵並不陌生，台灣泡麵特有的真實肉塊正是緊抓韓國客群的嚐鮮的心理；而近年滿漢大餐於香港、新加坡、菲律賓、澳洲等國際市場皆表現亮眼，成長趨勢40.54％，被視為「餐桌上的台灣之光」。

滿漢御品於8／22開賣當日不少韓國消費者爭相購買，與在台灣相同，僅採限量限通路的模式銷售，開賣僅一周已有民眾在社群媒體上分享，不僅韓國一般消費者喜愛，而此次滿漢御品的進駐，以其”珍稀”、” 高端禮盒設計”，加上滿漢大餐在韓國的知名度，頂級版滿漢御品雀屏中選，更被選為新店開幕的特別商品。

日前在網路上可以看到韓國網友以及住韓的台灣網友在臉書社團和instagram分享在韓國好市多購買滿漢御品的照片，「好精緻好高級的泡麵」、「終於可以在韓國吃到台灣味的牛肉麵了!」、「看到家鄉味好開心」。