國泰航空日前因發現空中巴士A350客機引擎零件故障，全面檢查48架A350並取消部分航班，新加坡航空在內航空公司亦表示，將對機隊進行檢查。

香港經濟日報報導，作為「預防措施」，新加坡航空將檢查其64架A350-900飛機的所有引擎，並強調目前對其航班沒有影響，表示正與飛機製造商空中巴士和引擎供應商勞斯萊斯就引擎的問題保持聯絡，又表示乘客和員工的安全始終是公司首要任務。

Flightradar24數據顯示，國泰航空取消原定於4日使用A350-900執飛的4個國內航班，並計畫對30架A350-900飛機進行全面檢查。

全球運營A350飛機的航空公司大多數沒有採取任何具體行動，等待空中巴士、勞斯萊斯或各自監管機構的指導。目前有超過600架A350處於運行狀態。日本航空則選擇檢查部分A350飛機，重點是五架空客A350-1000飛機。日航曾與國泰取得聯繫。