好市多前陣子販售美國空運進口的水蜜桃，掀起搶購潮，一名女網友昨天發現賣場進了日本的水蜜桃禮盒，立刻搬了一盒，她回家迫不及待切來吃，一吃驚豔「水份很多、超美味」；吃過日本水蜜桃的網友形容是「忘不掉的滋味」。不過這款水蜜桃禮盒一盒要價1899元，裡面大約有7顆，不少人直呼買不下手。

一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，昨天去好市多採買，發現有日本進口的水蜜桃，當場搬了一盒，賣場工作人員表示，結帳完可以打開檢查裡面有沒有損壞，如果有的話可以換一盒。

原PO興奮表示，她挑的那盒裡面每顆都很完美，回家立刻切來吃，狂讚水份很多又好吃。這款水蜜桃產地在日本山形縣或長野縣，一盒重2公斤，大約有7顆，不過價格不便宜，一盒1899元，平均一顆要價271元。

好市多販售日本進口的水蜜桃禮盒，一盒1899元。（翻攝「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書）

貼文引發討論，許多網友都說日本水蜜桃很好吃，「日本夏天的水蜜桃真的是忘不掉的滋味」，有網友貼出日本好市多水蜜桃的照片，一盒8顆3000日圓左右（約台幣663元），「真的超好吃，完美無傷，又甜又香又多汁。」

會員讚日本的水蜜桃品質很好，水份很多又好吃。（翻攝「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書）

不少網友認為日本進口的水蜜桃太貴，甚至覺得台灣產的更好吃，「吃過拉拉山的水蜜桃，之後去日本吃當地的都覺得還好，還是台灣本土的好吃，可惜拉拉山水蜜桃產期短。」