一名曾替紐約前州長古莫（Andrew Cuomo）、現任州長侯可（Kathy Hochul）工作的華裔官員孫雯（Linda Sun）遭控擔任北京政府的代理人，她所做的事情也隨之曝光，如刻意阻擋台灣政府官員接觸紐約州官員，更利用職務之便謀求不少北京的利益。同時，她的父母也得到政府官員所贈送南京鹽水鴨料理。

BBC報導，據起訴書表示，孫雯在紐約州政府服務期間，利用職務之便，聽從政府官員的指示，如刻意阻擋台灣政府官員接觸紐約州官員、試圖替一位紐約高官安排前往大陸的旅行，更一邊享受臥底特工享受奢華的生活。

另外《美國之音中文網》也報導，起訴書表示，2016年6月9日或前後，孫雯寫給一名中國領事官員說，台灣經濟代表處正在爭取讓時任州長古莫，出席位於華盛頓、由台灣舉辦的「選擇美國」（Select USA）投資高峰會的相關活動，在她的積極安排下，古莫選擇參加中華人民共和國大使館和美國中國總商會主辦的一次招待會，而非參加台灣主辦的活動。

孫雯長期為北京政府效力的回報也很驚人，政府提供了孫雯與其丈夫胡驍（Chris Hu）數百萬美元的回扣，讓他們可以買下在紐約價值410萬美元（約台幣1.3億）的房子。不僅如此，據《美國之音中文網》指出，其他的好處還包括，政府官員還曾請私人廚師準備南京鹽水鴨料理，送到孫雯的父母家中。此外，孫雯和胡驍利用這些所得，進一步從事洗錢活動，並且購買了一輛2024年的法拉利跑車。

《美國之音中文網》指出，起訴書還提到，2019年1月，孫雯寫給一名政府官員說，她很珍惜與領事館的關係，在她為州長古莫做事期間，做了很多促進州政府與中方領事館關係蓬勃發展的事情。她還寫道，當然，她設法阻止了台北代表處和州政府之間的所有關係，她拒絕了他們辦公室的所有要求。該官員回覆說：「我知道，謝謝你的幫助。」