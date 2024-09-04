廣運（6125）半導體展秀實力，展出半導體自動化物料搬送系統（AMHS）、AI物流車隊管理解決方案、智慧儲能液冷散熱、數位孿生與虛實整合的AI智能系統。廣運與輝達簽署NPN協議中的SIP（solution integration partner），得以銷售其軟硬體整合加值服務，並首次展出 NVIDIA Omniverse 平台及NVIDIA L40S GPUs 的運用。

廣運此次半導體展中展出的空中走行無人搬運車（OHT），車身高度僅490mm，用於半導體後端工廠移載彈匣，有效改善樓層高度受限的廠房。同時提供流程自動化解決方案優化產能，提供效率和空間靈活性，並緩解客戶的人力需求。廣運採用NVIDIA A2 Tensor Core GPU，並應用NVIDIA Metropolis視覺感知平台，利用AI技術透過攝影機感測器即時偵測OHT運輸、裝載／卸載和上／下運作狀態。協助客戶減少維修人員配置並提前預測各種OHT零件的磨損情況能，並大幅提升產能利用率及空間坪效極大化，具產業應用新穎性、進步性及高度穩定性。

廣運總經理柯智鈞表示，去年是廣運半導體設備元年，今年可望收割，AMR已經準備交貨、OHT接單樂觀，半導體物流設備有3～6家客戶正在合作當中，預期明年半導體設備業績會比今年倍增。

廣運熱傳事業群的第二代兩相浸沒式冷卻解決方案。可提供NVIDIA Omniverse上建立資料中心數位孿生解決方案，模擬客戶伺服器機房和資料中心建設專案的實體，精確虛擬設計AI生成客戶的伺服器機房和資料中心建設專案，協助實現「算力提升、節能降耗」的效益。

廣運子公司金運（KENTEC）運用集團綜效，展示物流車隊管理解決方案，包括車隊管理系統和AI智慧駕駛輔助系統，旨在實現「智慧交通管理」和「安全駕駛」。車隊管理系統結合GPS追蹤與駕駛員管理，提升車輛調度效率、車隊安全及即時監控車輛狀態。AI智慧駕駛輔助系統融合進階駕駛輔助系統（ADAS）、駕駛監控系統（DMS）和2D／3D環景監控（AVM），並通過台灣VSCC標準和法規的相關認證，此系統可實現智慧駕駛、危險預測和即時異常警報，有效提升駕駛意識，大幅降低肇事事故，保障行車安全。