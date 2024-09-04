北影影帝王柏傑，今年6月18日下午駕駛女友謝欣穎的Mini轎車擦撞遊覽車，被發現他的酒測值高達0.44毫克，當場被逮。士林地檢署依公共危險罪起訴王柏傑，並向法院聲請簡易判決處刑。士林地方法院今(4日)宣判，處有期徒刑2月，得易科罰金。稍早，王柏傑透過經紀人回應了。

對於士院判處王柏傑有期徒刑2個月，得易科罰金，王柏傑透過經紀人表示：「對於這次事件，將記取教訓並深刻反省，身為公眾人物做了這樣最壞的示範，辜負了大眾期望，再次誠心跟大家致歉，謝謝關心」。

王柏傑（右）事發前一天和女友謝欣穎看球賽。（PLG提供）

王柏傑近期風波不斷，今年3月與星友修杰楷在KTV與人爆發肢體衝突，還鬧上警局；事隔3個月又出包，王柏傑下午在台北市內湖區金莊路與遊覽車發生擦撞，所幸雙方都沒受傷。不過，員警驗出王柏傑的酒測值高達0.44毫克，依公共危險罪送辦，檢察官訊後諭知王柏傑5萬元交保。

王柏傑當時走出警局時曾受訪，承認前一天晚上有飲酒，但沒意識到隔了好幾個小時，體內還有酒精殘留，在酒測時還吹得特別用力，但王柏傑強調這一切都不是觸法的理由。被問到是否擔心演藝事業受影響？王柏傑說，現在要做的是好好道歉、自我反省。

王柏傑酒駕不但連累女友謝欣穎的車輛車牌被吊扣2年，自己的演藝事業也受到重創，原本要擔任第26屆台北電影節頒獎男主角獎頒獎人，改由温貞菱接替與傅孟柏搭檔頒獎。而事發至今，王柏傑已取消所有對外行程，沒有公開露面。

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