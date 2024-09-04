9月ETF公布配息，復華台灣科技優息(00929)公布配息連2降，從0.18再降至0.16，過去將00929納為重要持股的投資達人「股市小黑」表示，00929上半年績效還不錯，7月之後就沒那麼亮眼，長線來看將回歸年化約6%的報酬。他說未來自己會減碼00929持股比例，改加碼群益台灣科技優息(00919)及元大高息低波(00713)，最終目標為各100張。

00929、00919、00713都將在9月除息，00929每單位配0.16元，台股今(9/4)大跌後，00929的殖利率一度回到10%；而00919配息衝高至0.72元，以今天股價來看殖利率接近12%；至於00713每單位配1.5元，以今天平均股價來算殖利率約10.4%。

「股市小黑」表示，00929從淨值的增減、配息的調降可以看出，逐漸回歸指數型ETF該有的樣子，調降配息應該是老本（實踐的價差獲利）用完了，這在其他ETF早晚會遇到。

對於高息ETF的績效，他認為與金融股長線不會差太多，年化能有6%就算不錯，這兩年是績效比較好的年代。（文章未完…全文見此）

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