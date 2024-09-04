芝加哥地區的L線藍線列車上，4位乘客2日一早在睡夢中遭槍殺。（美聯社）

一名男子涉嫌在芝加哥地區的通勤列車上殺害4人，警方3日表示，他在受害者睡覺時近距離開槍。

美聯報導，槍擊事件發生在2日早上5：30之前，地點位於芝加哥地區的L線藍線列車上，列車在接近位於芝加哥市中心以西約10英里的Forest Park終點站時發生。警方稱，30歲的戴維斯（Rhanni S. Davis）隨後在另一條芝加哥交通局L線列車上被捕。警方於3日對戴維斯提出四項一級謀殺指控。

Forest Park市長哈斯金（Rory Hoskins）表示，受害者可能根本沒有看到槍手。

哈斯金在接受採訪時說： 「他們在睡覺時被行刑式射殺。」

根據庫克郡（Cook County）驗屍官辦公室的報告，遇難者包括64歲的Margaret Miller和三名男性，其中包括28歲的Simeon Bihesi和60歲的Adrian Collins。警方表示，他們的住址均未公開。警方仍在努力通知第四名遇難者的親屬，因此他的名字尚未公布。

初步調查顯示，受害者在藍線列車駛向Forest Park時位於兩個不同的車廂內。藍線全天候運營，連接該郊區、芝加哥市中心和歐海爾國際機場（O'Hare International Airport），部分區段在地面下方和上方。

警方表示，嫌疑人逃離了現場，但通過列車的監控錄像找到了戴維斯。公共記錄中沒有戴維斯的電話號碼，3日發給他的一封電子郵件沒有立即回覆。Forest Park警方和庫克郡檢察官辦公室也沒有立即回應有關Davis法律代表的消息。庫克縣公設辯護人辦公室表示，他們沒有為他提供辯護。

戴維斯定於4日中午出庭，庫克郡檢察官福斯（Kim Foxx）在3日晚間的新聞發布會上表示，這次槍擊事件是「可怕、凶殘且無法解釋的暴力行為」，並表示在法庭聽證會上會有更多細節公布。

警方在發布會上表示，調查人員尚未確定動機。

芝加哥交通管理局（CTA）官員表示，他們正在協助調查，並稱監控錄像「至關重要」。

CTA主席卡特（Dorval Carter Jr.）在一份聲明中表示，「儘管此事件仍在調查中，但所有當前信息都表明這是一起單獨事件，」

Forest Park警方表示，他們習慣於接到繁忙交通站的報警電話。哈斯金表示，CTA的綠線也在Forest Park結束，並幾乎全天候運營。

多年來，非營利組織也利用這些交通樞紐為尋求庇護的無家可歸者提供外展和醫療等服務，尤其是在冬季。

但這起發生在14000人口社區的大規模槍擊事件引發了新的恐懼。哈斯金表示，他作為市長的兼職職位，無法回憶起Forest Park多年來報告過的任何兇殺案。

他的青少年兒子乘坐L線上學，他在3日早上的送孩子時比平時更加留意。

「人們感到不安，」他說。「我們希望讓他們感到安全。」