內政部長劉世芳於8月12日訪視警政署保安警察第一總隊三峽營區，關心警察特考受訓學員生活環境。劉世芳在現場指示以增設冷氣方式，改善學員寢室悶熱狀況。內政部也已在9月1日，完成所有學員寢室86台冷氣安裝。

劉世芳表示，內政部非常重視警察同仁權益，具體作法包括已於今(113)年6月成立「警消勤務安全促進與事件調查會」，邀請基層、資深退休警察人員、心理師、律師、教授等專家擔任委員，並陸續召開小組會議，聽取基層反映想法。