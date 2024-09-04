最低工資連9調！最低工資審議會4日拍板2025年最低工資月薪將成長至2萬8590元、時薪則為190元，較今年的最低工資月薪2萬7470元、時薪183元成長4.08％及3.8%，並將從2025年1月1日實施，預估將影響逾200萬名民眾。

據勞保局2023 年數字推估，2023年本國勞工領取基本工資月薪達113萬7108人，時薪族則至少有57萬5813人，合計達171萬2921人，而再加上約50萬名產業移工的話，則合計至少會影響220萬餘人。