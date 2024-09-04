有媒體報導，3日晚間騎車行經輕軌旁凱旋路13處路口就要等8次紅綠燈，引發用路人不滿怒轟，也引發是為防範車禍的猜測。實際上高雄「梅花燈」問題已非首度遭抱怨，本報於去年底就曾揭露號誌不連貫狀況，高雄市交通局表示因輕軌行經會啟動優先時相，會持續調整運號誌控制邏輯增加道路效率。

有用路人昨晚行經凱旋路向北行駛，從一心路口出發往建國路口，途經13路口卻停了8次紅綠燈，讓用路人不滿大罵「沒效率」；有民眾則認為高雄採用「梅花燈」是為了控制車速防範車禍。

針對凱旋路號誌問題交通局解釋，當地號誌除要考量東西向幹道多，還要顧及輕軌通行優先號誌，以及轉向專用時相等，會影響整體號誌連鎖狀況，不過根據道路績效觀察，今年初至今行駛速率沒有顯著變化，會持續優化沿線號誌邏輯提升路口效率。

實際上高雄「梅花燈」問題已非首次引發抱怨，本報去年就已揭露「梅花燈」所引起的抱怨，交通局當時就說明，全高雄擁有5700座號誌路口皆採「連鎖設計」，並規畫有「綠燈續進帶」，依照道路速限不同，約能在綠燈時間內，行駛800至1200公尺，但易受主要幹道橫交、車流量、輕軌優先號誌、左右轉或行人專用號誌，甚至是設備問題、警方手動控制號誌等影響。

交通局說，會持續檢討號誌連鎖設計與運作機制，民眾若遇路口號誌設備不連鎖時，可致電交通局、或1999市民專線，將立即派員前往查修調整，也將與警察局、捷運局等單位協調加強控管號誌，確保所有用路人安全與輸運效率。