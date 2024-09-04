CM-11是目前國軍兩大主力戰車，產量有450輛，但因問世至今已高達30多年，故常被質疑無法與共軍的96式、99式戰車抗衡，而有媒體披露，國防部已完成該款戰車性能提升樣車的製造，不僅更新電機設備，還配備一門30mm機砲，用做對抗無人機的利器。

根據《菱傳媒》今（4）日報導，國防部雖斥資405億台幣對美採購108輛M1A2T戰車，但仍無法完全抵擋共軍侵台行動，因此決定對CM-11和M60A3進行性能提升，目前已完成2輛CM-11研改樣車。

報導指出，據知情人士透露，CM-11研改樣車的砲塔造型有凌有角，採用全電動式設計，可減少雷達反射面積，除配備有熱像儀系統，可執行全天候作戰任務外，還有中科院設計的射控觀瞄系統，具同時接戰多重目標能力；主砲口徑雖仍為105mm，但配備有軍備局最新研發的翼穩脫殼穿甲彈（APFSDS），可大幅提升穿甲能力

報導提到，這兩輛CM-11研改樣車有著不同的遙控砲塔，其中1台安裝50機槍，另1台則安裝30mm M230鏈砲，此砲式AH-64 阿帕契武裝直升機的主砲，每分鐘射速約300發，最大射程4000公尺，可做為打擊直升機、無人機的武器。而在動力系統方面，樣車向美國RENK America公司採購全新改良版的AVDS-1790-2CAU引擎，仍保持原750匹馬力，但發電機功率較先前型號有所提升。