攝取足夠的鈣質，是維持骨質健康的重要關鍵。營養師劉雅惠表示，要額外攝取營養補充品鈣片，建議要分次吃，且一次補充不要超過500mg，一次吃太多的鈣片，不僅腸道無法吸收，還可能造成便秘。

劉雅惠在臉書「營養師Emma」PO出「鈣片常吃錯，讓你便秘還沒效」影片指出，她建議大家在吃鈣片的時候，要分餐吃，因為我們腸道吸收的鈣是有限的，一次直接吃大量的鈣，沒有吸收的鈣，可能在腸子裡面堆積，影響蠕動，反而會造成便秘。

劉雅惠指出，要額外補充鈣片，一定要掌握兩項重點，首先是一次不要補充超過500mg，第二是要少量分次吃。

骨科醫師陳鈺泓也在粉專PO文指出，一次吃超過500毫克的鈣，在身體的吸收效率就會下降，購買鈣片時可以找單顆小於500毫克鈣質的鈣片，然後分次補充。吃鈣片時候，要避開高草酸的食物，常見的高草酸食物有菠菜、蘆筍、芹菜、蘿蔔等。

國健署在官網指出，鈣質是人體骨骼的主要成分，30歲以前是骨骼的成長期，攝取足夠的鈣質，是維持骨質健康的重要關鍵，亦即所謂的「存骨本」。根據「國人膳食營養素參考攝取量(第八版)」，不同年齡的每日鈣質攝取量，10~12歲為1000毫克；13~18歲則增加為1200毫克；19歲以上為1000毫克。