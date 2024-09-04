愷樂（前藝名：蝴蝶姐姐）2日突在社群曬超音波照，宣布升格為人母的喜訊，至於其他有關另一半的消息皆無透露。但這段期間一直有消息傳出，愷樂的老公就是上海醫生，且她即將在下個月生下女兒。對此，愷樂於今（4）日再度發文，並針對以上爆料澄清闢謠。

愷樂今（4）日於Threads上發文鄭重表示，自己已與該名友人許久未曾有過任何聯繫，「不知為何要一直爆料捏造假消息？也許想以此來維繫與媒體間的交情，但需要用不實的內容來換取？」

愷樂今（4）日於Threads上發文闢謠。（圖／翻攝自愷樂Threads）

愷樂似乎是知道所謂的爆料者身分，因為她直言，要對方賣友求榮及總是喜歡扮演受害者博取關注同情的習慣要改一改，「不然大概率會對號入座，跳出來大炒一波新聞求熱度」；最後，愷樂直接表明，「很抱歉現階段的我照顧寶寶，連覺都沒時間睡，不會配合你，我先去照顧兒子了！」直接打臉之前所有傳聞。除了證實孩子已經出生，而且還是男寶寶。

網友在底下表達想念，多是祝福和力挺，「愷樂越來越敢替自己發聲了，好棒好棒加油」、「加油~不強求你復出~用你最舒服的方式好好生活做自己。知道你一切都好， 我心滿意足了」、「照顧好自己與家人就夠了，其他無謂的人無需理會」、「好好生活，有些人就是賣友求榮習慣了改不了，別為了不值得的人影響自己的好心情」。甚至有人發現愷樂早在2023年7月就已經有Threads的帳號，所以不少人猜測甚至敲碗，希望她可以重返螢光幕前。