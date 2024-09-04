台股ETF市場今天反向ETF成主角，除了期元大S＆P原油反1大漲超過5％，以及上述3檔台股指數反向ETF大漲之外，富邦蘋果反一N、富邦NASDAQ反1、群益臺灣加權反1、元大S＆P500反1．富邦日本反1、國泰美國道瓊反1等，齊步漲2％～4％以上。
美股四大指數昨天同步大跌，蘋果股價跌2.72％，引發日股、台股也跟著狂挫，今天在台股交易相關連動的反向股指ETF全都大漲。
台股加權指數今（4）日跳水，開21,574點、直接摜破半年線約21,588點位置，而與台股加權股價指數連動的相關反向ETF同步大漲，包括國泰臺灣加權反1（00664R）、元大台灣50反1（00632R）、富邦臺灣加權反1（00676R）等，都大漲約3.7％～4.1％。
台股ETF市場今天反向ETF成主角，除了期元大S＆P原油反1大漲超過5％，以及上述3檔台股指數反向ETF大漲之外，富邦蘋果反一N、富邦NASDAQ反1、群益臺灣加權反1、元大S＆P500反1．富邦日本反1、國泰美國道瓊反1等，齊步漲2％～4％以上。
美股四大指數昨天同步大跌，蘋果股價跌2.72％，引發日股、台股也跟著狂挫，今天在台股交易相關連動的反向股指ETF全都大漲。
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