台股ETF市場今天反向ETF成主角，除了期元大S＆P原油反1大漲超過5％，以及上述3檔台股指數反向ETF大漲之外，富邦蘋果反一N、富邦NASDAQ反1、群益臺灣加權反1、元大S＆P500反1．富邦日本反1、國泰美國道瓊反1等，齊步漲2％～4％以上。

美股四大指數昨天同步大跌，蘋果股價跌2.72％，引發日股、台股也跟著狂挫，今天在台股交易相關連動的反向股指ETF全都大漲。