嘉義市房地產大爆發，繼嘉義市政府與國城建設合作推都更開發案後，又有大集團旗下開發公司標到垂楊路崇文國小對面的國有地地上權，這塊地是蛋黃中的蛋黃，依國產署標約規定，最遲2026年初要動工。
國有財產署嘉義辦事處表示，該署國有地依規定「留大賣小」，大於1650平方公尺的地以設定地上權方式招標，垂楊路上崇文國小對面的嘉義市南門段土地面積1772平方公尺，2022年10月由麗寶集團旗下福茂開發以1億6455萬元權利金標得地上權，使用權70年。
2023年1月完成簽約，依約應於3年內即2026年1月取得建照並動土，這塊地是商業區，開發商可以興建集合式大樓，也可作商業用途。
麗寶建設特助陳淑玲指出，這塊地緊鄰歷史建築「原嘉義公學校宿舍」，開發時會兼顧到古蹟的防設及其特色融合設計，目前正辦理申請建照相關程序，預估最快明年下半年開工。
這塊地緊鄰文化路夜市商圈，學區也好，目前委外營運停車場，被視為是嘉義市蛋黃區中的蛋黃，動向、房地賣價備受矚目。
陳姓不動產仲介認為，地段確實非常好，絕不遜於一路之隔的國城建設開發案，不過，設定地上權的方式，在北部接受度較高，在中南部還有待觀察。
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