桃園鐵路地下化中原車站動土，2030年完工。(呂筱蟬攝)

桃園鐵路地下化工程推進中，交通部鐵道局4日舉辦中原車站動土典禮，工程總經費175.5億元，預計新建中原車站地下3層，設置1座島式月台、3處出入口，可紓解中壢與內壢車站旅客人潮，該站鄰近中原大學、中原文創園區及中壢工業區，預計2030年完工。

桃園鐵路地下化全長17.9公里，鐵道局規畫主體工程分為8標，其中平鎮車站、中壢車站、桃園車站及中原車站4標主體工程進入施工階段。另外，中路車站也將在9月6日開工，桃園鐵路地下化工程實質進入大步啟航時期。

鐵道局長楊正君說，中原車站是桃園鐵路地下化增設車站，工程克服萬難在今年3月發包，順利舉辦開工。鄰近的中壢車站是全國排名第3車站，每日旅客量4萬7000人，內壢站則是全國排名19，每日旅客數1萬9000人，相信未來中原車站完工後，可以達到旅客分流效果，鐵路運輸也可減輕公路交通的負擔。

他也說，在工業開發興盛的南桃園，鐵路地下化可終結鐵道切割遺憾，中原車站連結南大學師生生活圈，北側則有綠意盎然的公園用地，未來北側開闢轉運站園區，結合既有的工業、居住及學區等都市資源，增添區域特色。

桃園市長張善政表示，中原車站動工是中壢鄉親期待已久的事情，附近發展腹地廣闊，有車站專用區與產業專用區，市府已經準備相關招商發包工作，希望中原車站落成後，招商建築能夠順利完工啟用。另外，中原營區由文化局負責營運也是重要文化活動據點，每逢假日吸引許多人潮，期待中原車站與招商工作都能順利，造福地區繁榮。