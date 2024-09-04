基隆市一家位於義二路巷弄內某國際旗牌休閒館涉賭，警方於3日見時機成熟，在賭客中竟驚見10名官兵，官階最高為海軍中校，遭全部帶回依賭博罪偵辦。（徐佑昇攝）

基隆市一家位於義二路巷弄內某國際旗牌休閒館，表面合法，但疑似有賭博行為，警方接獲線報後，先行調查埋伏，於3日見時機成熟，報請檢察官指揮進入館內搜索，沒想到在52名賭客中竟驚見10名官兵，官階最高為海軍中校。而該休閒館去年已被查獲一次，賭場負責人張男卻明知故犯，警方將賭客全部帶回訊問，預計朝賭博罪偵辦。

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警方指出，基隆市警察局第二分局與督察科接獲該間休閒館涉賭情資後，報請基隆地檢署檢察官蕭詠勵指揮偵辦，成立專案小組，埋伏一個月後，見昨日有多名賭客進入，也喬裝成賭客進入蒐證，見時機成熟後表明身分一舉查獲，帶回涉賭人員52人，現金11萬餘元，另查扣麻將13副、牌尺、搬風、積分卡、撲克牌、打牌將數銷售單等證物。

據指出，涉賭的官兵除了海軍呂姓中校等8人外，還有其他單位的蔡姓中士及張姓一兵及與多名賭客，其中賭場負責人張男更曾任警職，一度擔任代理偵查佐職務。

警方強調，該間休閒麻將館表面合法營業卻私下涉賭，去年已經被查獲一次，但負責人張男卻不思悔改，仍繼續營業，以積分卡兌換現金方式進行賭博。雖休閒館門口有要求須辦理會員才能進入，但入會門檻極低，當天前往就能馬上辦理並進入館內玩牌。

警方詢問後，將賭客及負責人共52名移送基隆地檢署偵辦。經檢察官偵訊後，今日依涉犯賭博罪，諭令張姓負責人20萬元交保。