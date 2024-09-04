台積電落腳嘉義縣，雲林縣持續爭取中，雲林縣四湖鄉文生高中超前部署，取得「台積電半導體雲端學院」學習課程，校方4日表示今年6月起台積電同意提供線上課程，目前全校已有34名學生、1名老師取得學習證明，可作為學習歷程的自主學習證明，對於未來申請大學、就業都有很大的幫助。

文生高中位於偏鄉，為不讓孩子輸在起跑點，積極規畫各種科技課程，爭取到「台積電半導體雲端學院」學習課程，師生只要上網輸入學校與個人代碼，即可進行線上自主學習，提早了解半導體相關知識與產業結構，據了解，目前雲林縣只有文生高中取得此學習課程，因此師生們格外珍惜。

學校理科老師張雅婷、陳宗義表示，學習課程分為2大主題共15課程，透過影片進行學習與測試，影片時間雖不長，但難度不低，且只有3次答題機會，學生們須用不少時間思考、審慎答題，有人花了3、4天才通過，不過拿到學習證明書時都開心地說「拿到台積電首張入門票了」。

學生表示，之前上理化課，不太了解以後要如何應用，參加學習課程後，才體會到原來生活中到處都與物理、化學有關，例如各種電器開關就是半導體的運用；另外還有較專業的pn接面二極體、電晶體分類、類比與數位訊號等，不僅吸收許多新知識，還讓大家對未來科技與更深層的認識。

校方說，學校高二、高三共156名學生，目前有34人取得學習證明書，占約2成，張雅婷老師也取得證明書，持續有師生參加測試中。學習證明書可作為高中生申請大學時的「學習歷程自主學習」資料，對於升學、就業都有很大幫助，不少學生利用每星期1堂的自主學習課或課餘時間上網測試，

校長呂松林指出，原本希望台積電能提供師資到校開課，後因偏鄉學校學生數較少，改以「台積電半導體雲端學院」線上授課，感謝台積電關心偏鄉學校，讓學生有機會學習最新科技知識，對未來求學與就業更有信心。