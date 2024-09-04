文章「不再漂泊365里路」巡迴演唱會即將於10月登場，他今（4日）受訪分享心情緊張又興奮，「迫不及待要見到大家了！」談到好友江蕙（二姐）復出，他很鼓勵很開心，認為江蕙既然那麼愛唱歌，又很會唱，出來用歌聲療癒別人就是一件很幸福的事，「人生只有一次啊」。他這次返台有邀請江蕙去吃日本料理，她則回說等她忙完國慶晚會再相約。

文章與江蕙同期出道，曾一起上電視節目玩遊戲，在餐廳秀最盛行時期也常常一起跑場。讓他印象最深刻的是江蕙非常豪爽、阿莎力，像男孩子一樣，「我跟阿蕙常常一起跑場，她助理也叫阿惠，開BMW寶馬，江蕙主動邀請『坐我的車趕場！』」

兩人有一陣子沒見面了，文章不僅邀請江蕙來看自己的演唱會，還說有主動跟江蕙報名，如果對方開個唱，他要當特別來賓，江蕙則回贈他一個笑臉貼圖。

文章近來不僅加強鍛鍊體力，也在音樂上下足了工夫。（翰森娛樂提供）

文章在歌壇人緣絕佳，之前新加坡有商演邀他但檔期不允許，他推薦好友熊天平去唱，後來熊天平到北京開唱，他去捧場，當場被熊天平拉上台即興演唱，現場嗨翻。這次他將在台北開唱，熊天平知道了也表示「大哥一句話，我直接飛來兩天挺大哥」。

文章表示，這次他把老歌〈相思河畔〉重新編曲，想找一個男歌手合唱所以想到熊天平，但熊天平最近在台中照顧跌倒的媽媽，沒時間彩排，所以尚未定案。外傳熊天平暴肥、髮量也變少，文章緩頰說：「我覺得還好吧！」

文章今除了接受媒體聯訪，也專程下嘉義做宣傳。（翰森娛樂提供）

文章為40周年巡迴演唱會投入全部心力，也給自己很大壓力，甚至一度在錄製招牌歌〈三百六十五里路〉組曲時，百感交集而大哭。他坦言，從4月構思、5月做弦樂到編曲完成，再進錄音室配唱，不斷地練習很辛苦，很累的時候會崩潰一下，一度打給經紀人：「要不就算了吧？」但第二天睡飽他又恢復龍馬精神，重新備戰奮戰了。

他也透露除了自己的歌曲，還準備了驚喜曲目，分別是蔡依林的〈我知道你很難過〉和A-Lin的〈給我一個理由忘記〉，他說覺得蔡依林很少唱慢歌，特別選了天后的歌，覺得是一個挑戰。文章40周年演唱會10月19日在台北國際會議中心、11月9日在台中中興大學惠蓀堂、12月8日在高雄流行音樂中心海音館，購票請上年代售票系統。