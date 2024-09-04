三大共享機車業者今年全數調漲租借費率，衝擊估逾百萬名通勤族，將來銀行建議，善用免年費的「兆豐將來銀行聯名卡」指定通路可自由選「刷卡回饋11％」或「11期分期0利率」節省支出，打造更美好的將來。

三大共享機車業者陸續於今年2月、7月、9月調漲租借利率，讓以共享機車代步的通勤族來說很有感，以新北市出發至台北市市區估算，單趟車資就有機會破百元，將來銀行指出，將來銀行與兆豐銀行共同推出的兆豐將來銀行聯名卡鎖定年輕族群特別偏好的「租車、外送、影音、遊戲」4大類通路享最高11％回饋，很有機會協助卡友的實際開銷回到漲價前，讓通勤支出不受影響。

而去年起兩大外送業者陸續開收服務費或平台費，兆豐將來銀行聯名卡也以高額回饋顧到了，協助卡友在萬物齊漲的年代，保有一方減少支付的小天地。不僅如此，隨著iPhone、Samsung等最新AI概念旗艦手機上市或即將發表，兆豐將來銀行聯名卡亦有可分3、6、9期及最高11期享0利率回饋，讓國人享有先拿新機、後分期輕鬆繳的小確幸，卡友只需透過兆豐銀「智能客服」小咩」即可進行分期設定，相當方便。

將來銀行補充，即日起至年底，兆豐銀全新卡友(註)申辦兆豐將來銀行聯名卡可獲得市價千元的城市機能雙肩包；若尚未開立將來銀行帳戶，只需於開立帳戶後線上設定自動扣繳卡費，可再享500元7-ELEVEN現金電子抵用券。既有將來銀行客戶設定扣繳成功，也有200元7-ELEVEN現金電子抵用券好禮回饋。不僅如此，凡每月自動扣款達萬元，可拿160元7-ELEVEN現金電子抵用券，最高可連續拿3個月，等於是最高可享1,980元優惠。