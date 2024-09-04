國際知名車燈製造大廠龍鋒企業7月26日遭逢祝融肆虐，2間廠房付之一炬，所幸工廠全員平安，4日舉辦總廠新建工程動土典禮，預估斥資近30億興建5樓高、基地面積3000坪（總面積1萬5000坪）廠房，明年2月完工。董事長林玉柱強調，1個多月來維持每周出口30個貨櫃以上，努力恢復正常營運。

龍鋒企業董事長林玉柱雙手各拿菜頭與鳳梨，期許新建工程一切順利。（曹婷婷攝）

龍鋒企業是台南在地知名企業，成立迄已45年，總廠位於永康區，今天動土典禮，冠蓋雲集，包括議長邱莉莉、副市長趙卿惠、立委林俊憲、陳亭妃、賴惠員、許智傑及多位市議員等民代到場，由於董事長林玉柱同時也是大台南警察之友會榮譽理事長，前南市警察局長廖宗山及現任警察局長林國清及多個警分局長也前來共襄盛舉。

林玉柱致詞感性表示，今天大家撥冗參與動土儀式是他的榮幸，他也引述友人「虧」他的玩笑話，「你創業40多年，因為『火燒』才有這個場面」，他說，雖是玩笑話但也確實如此，龍鋒車燈創業45年來，從來沒有這種盛大場面。他話鋒一轉說，雖然遭逢祝融肆虐，但有6、7個工廠分工合作，在總經理帶領下，維持生產不輟，每周出口30幾個貨櫃以上，1個多月運作非常順利。

國際知名車燈製造大廠龍鋒企業7月底遭祝融肆虐，燒毀2座廠房，今天舉行總廠新建工程動土典禮。（曹婷婷攝）

林玉柱說，被火燒毀的廠房歷經地震、狂風暴雨都未受損，結果一把火燒毀，當初看著大火延燒，眼眶都紅了。他說，30年前花2個月完成興建龍鋒廠房，今天再度委託桂田集團、三民營造公司預計以6個月時間，完成新建廠房的這個不可能任務。

趙卿惠致詞表示，龍鋒企業在台南乃至台灣都是隱形冠軍，許多知名車子品牌都使用龍鋒的車燈，龍鋒車燈更已遍及全球五大洋洲，未來新廠還將結合智慧化建置而成，這也呼應賴清德總統希望傳統產業AI化，這對台南產業發展也相當重要，尤其精進大南方產業除了布局科技大廠招資引商，也更加重視傳統產業一起轉型升級、共同打拚。