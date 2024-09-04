三郎丸導入新型ZEMON蒸餾器提升酒質 獨特泥煤風味再升級

日本三郎丸社長稲垣貴彦近日訪台，藉由威士忌牽起台日情懷，不僅於台灣推出慈善震災酒款，捐出全數盈餘，更在台灣今年8月推出第5款塔羅牌系列威士忌「皇帝」，引起話題，且首發款市場行情已有20倍漲幅，展現高度收藏價值。

三郎丸社長稲垣貴彦、綺灝國際董事長兼清威酒藏創辦人張慶清、台日酒吧代表清水直、台灣人上人(三郎丸總代理) 總經理謝博文，4人齊聚於淡水清威酒藏，不僅象徵台日友好，藉由威士忌交流開啟更多合作空間。

三郎丸社長稲垣貴彦（左2）、綺灝國際董事長兼清威酒藏創辦人張慶清(右2)、台日酒吧代表清水直(左1)、台灣人上人總代理謝博文(右1)，4人齊聚於淡水清威酒藏。（人上人提供）

台灣人上人(三郎丸總代理)總經理謝博文，積極推廣三郎丸酒款，在港台等三地，舉辦品酒會，希望大眾能夠以合理的價格，接觸到三郎丸威士忌的細緻美好。（人上人提供）

張慶清指出，看好三郎丸推出的塔羅牌系列威士忌，有收藏0號「THE FOOL 愚者」，目前身價已翻漲20倍；預估10年後，全套22支系列能夠翻漲約50至100倍。

（左）能登美景主題的紀念威士忌、（右）花蓮紀念酒款，2酒款皆以義賣方式，將全部銷售收入用於救災工作。（林勝發攝）

「地震災後捐獻 串台日之心」

「4月花蓮大強震，三郎丸推出慈善震災酒款，盈餘全數捐出。」稲垣貴彦說。年初，日本能登半島遭遇規模7.6的強烈地震，作為鄰近能登地區的企業，三郎丸酒廠深刻體會到地震的破壞力，也深切感受到當地居民的迫切需求。為此，酒廠與一位藝術家合作，精心設計一款以能登美景為主題的紀念威士忌，並將全部銷售收入用於能登救災工作。此外，台灣也熱心捐款，此行為也讓社長大為感動與珍惜。

稲垣貴彦表示，今年4月台灣花蓮也發生一場強烈地震，震驚台、日。三郎丸酒廠展現對災區的關懷也回饋台灣，與先前合作的藝術家再度攜手，推出花蓮紀念酒款，並將酒款進行義賣，盈餘全數捐給台灣災害使用，盼台日皆能夠在地震後迅速整建。

（由左至右）三郎丸0 THE FOOL 愚者、三郎丸ⅠTHE MAGICIAN 魔術師、三郎丸ⅡTHE HIGH PRIESTESS 女祭司、三郎丸ⅢTHE EMPRESS 女皇、三郎丸IV THE EMPROR 皇帝；目前已發行5款塔羅牌系列。（林勝發攝）

「塔羅牌系列」

第5款塔羅牌系列威士忌—「皇帝」已於8月在台灣亮相，並由知名進口商「人上人」引進。自2020年推出第一款塔羅牌系列威士忌「愚者」以來，三郎丸酒廠在威士忌愛好者中獲得人氣關注，以其獨特的日式泥煤風味和精緻口感，成為酒界焦點。

三郎丸酒廠的創新不僅體現在風味上，更延伸到製造工藝。系列酒款採用新型ZEMON蒸餾器提升酒質，進一步豐富威士忌的層次感和複雜度，藉由傳統工藝與現代技術創新做法，使塔羅牌系列在市場上脫穎而出。

稻垣貴彥提到，製作塔羅系列威士忌的挑戰在於，如何展現每款酒的獨特風味。舉例而言，第3號「女皇」與第4號「皇帝」皆屬泥煤風味威士忌，但要在此基礎上做出鮮明區別，不僅考驗原料的配置，更看重調和師的經驗與技術；未來，塔羅牌系列將調整為每年推出2款新品。

此外，稻垣貴彥於9月發表新書《日本威士忌入門》，透過書籍普及威士忌知識，讓新手乃至大眾不僅能喝懂，更能看懂威士忌文化。近期，他還與知名繪師ヒミコ（himiko）合作，以生動的漫畫形式將三郎丸蒸餾所的魅力呈現給消費者。

稻垣貴彥與知名繪師ヒミコ（himiko）合作，以生動的漫畫形式呈現三郎丸製酒過程。（林勝發攝）

稲垣貴彦獨家透露，年底將推出獨獻於台灣的威士忌，酒款特色為單桶5年強度，並於美國白橡木桶陳釀，展現有果香飽滿、辛香料風味；而在台灣的限定款，通常銷售速度非常驚人。

「三郎丸蒸餾所」

若鶴酒造為三郎丸蒸餾所的母公司，歷史最早可追朔至1862年，當時為富山縣礪波市成立的一家清酒廠。 1952年開始生產威士忌，冬天準備清酒、夏天則蒸餾威士忌；2016年家族第5代成員稲垣貴彦主導公司經營，並發起酒廠翻修計畫，藉由群眾募得3千9百萬日圓，為酒廠注入新活力。

三郎丸熟成用的酒桶百分之八十為波本桶，百分之十是雪莉桶，另外百分之十是則為其他桶型，包含波本桶桶身加上本地水楢頭板；另外，三郎丸從2018年開始與井波町的木工合作，並使用富山縣的水楢木製作頭板，以及整顆酒桶，增添酒廠特色。

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