過去有三鐵貴婦、防疫女神稱號的賈永婕，昨(3日)正式上任台北101董事長一職。受訪時她表示會和續任總經理朱麗文密切配合，總經理負責專業，她負責美麗時尚。這番話引來眼科醫師黃宥嘉在臉書上批評：「看到那些億來億去的人，說自己不知道，說是自己的專業是負責貌美如花，誰還想讀書？」有網友替賈永婕緩頰，黃宥嘉更反問：「有頭腦有臉蛋跟有專業是同一種事嗎？」

黃宥嘉今稍早在臉書分享多條關於賈永婕上任台北101董座的新聞，對於賈永婕自稱未來負責美麗時尚，黃宥嘉頗有微詞，反問如果有人說自己的專業是負責貌美如花，未來誰想要讀書，「不要讀書，不要努力，靠著漂亮的臉皮，靠信眾的愛，過著無憂無慮的日子，這就是在台灣生活的訣竅」，但表示至少賈永婕公關操作算是坦蕩。

賈永婕表示自己負責美麗時尚。（圖／中時資料照）

黃宥嘉更下Hashtag說：「有問題時找專業的扛責任」、「沒問題時自戴桂冠」、「這個算是台灣style」，還提到林依晨最近的成都人風波，「林依晨就是不夠漂亮所以大家叫她負起責任真衰」。見此，有網友反問黃宥嘉：「說真的你覺得賈（永婕）沒腦袋只靠臉蛋嗎？到底標準在哪」，並說：「別沒事酸別人，除非自己能做到比別人好」。

黃宥嘉是《新聞挖挖哇》常客。（圖／翻攝自睛視媳婦 眼科醫師黃宥嘉時間臉書）

黃宥嘉開酸賈永婕。（圖／翻攝自睛視媳婦 眼科醫師黃宥嘉時間臉書）

而黃宥嘉繼續火力全開，抨擊說：「不要以為寫謝謝指教，我就不封鎖。所以賈永婕是管理專業？她做得很好？她不是三鐵專業？抗老化專業？有頭腦有臉蛋跟有專業是同一種事嗎？我不知道這個人怎麼護航護的下去。」並稱：「這就是台灣人的追求不是嗎？他們不想要內涵啊，只想要粗暴的壓制別人。」有網友也認同：「黃醫師你說的太好了！奇怪了。我們沒有發言言論自由嗎？」、「黃醫師我支持妳」、「他的留言更酸吧⋯⋯哈哈」，更有人認為賈永婕靠的是人脈，「台灣社會常常是『有關係就沒關係』，所以非常同意黃醫師說的『粗暴的壓制別人』」。