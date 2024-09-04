台中市政府4日盛大舉辦豬事圓滿社宅動工典禮。（馮惠宜攝）

台中市政府4日盛大舉辦豬事圓滿社宅動工典禮。（馮惠宜攝）

「豬事圓滿好宅」基地面積6公頃，斥資62億5000餘萬元，規畫3棟以2樓連通地上20層、地下4層共1085戶住宅。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市政府推動北區肉品市場轉型，繼豬事圓滿主題公園啟用後，4日盛大舉辦豬事圓滿社宅動工典禮，市長盧秀燕親自主持，她信心滿滿表示，這是目前已完工、興建中最大量體的社宅，完工後將提供1085戶住宅單元，而市府完工加上興辦中的社宅也正式達8454戶，朝10000戶目標邁進。

台中市肉品市場昔日因屠宰業務造成噪音及氣味問題，影響周邊環境及居住品質，以北區女兒自稱的盧秀燕上任後積極推動肉品市場轉型，繼豬事圓滿公園啟用後，4日社會住宅也動工興建，而未來還將建肉品冷鍊物流與分切供應中心及綜合商場。

台中市住宅發展處指出，「豬事圓滿好宅」基地面積6公頃，斥資62億5000餘萬元，規畫3棟以2樓連通地上20層、地下4層共1085戶住宅，將以「共好聚落／圓滿生活」為設計主軸，底層設計開放式空間，更結合周邊藍帶與綠帶，設有廣場角落銜接豬事圓滿公園，底層除了店舖外，也將資源分享給鄰里，置入不同的共好空間。

未來計畫納入幼兒園、托嬰中心、身心障礙者社區式日間照顧服務空間、身心障礙者社區式日間作業設施（小作所）、身障者社區居住空間；另外因應鄰近停車需求，未來提供約216席共享車位供鄰里社區使用。

盧秀燕表示，前總統蔡英文上任宣示8年興建20萬戶社宅，其中台中市從中央興辦6000戶、地方興建6000戶共1.2萬戶，調整為市府興辦1萬戶、中央興辦8000戶，迄今市府已完工11處2908戶，另動工、興建14處5546戶，已決標待開工3處1740戶，另規畫中2處37戶，總共10231戶；其中豬事圓滿好宅量體最大，預計2029年完工。

這場動工典禮地方出席踴躍，市府各局處首長也都到場，市議員陳俞融說，對北區社宅開工樂觀其成，要求市府要將地方需求如郵局、停車、長照等設施納入規畫範圍，嘉惠地方民眾。