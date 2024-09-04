Coupang酷澎即日起推出P&G寶僑家品旗下幫寶適2024一級幫新品黏貼型紙尿褲、散熱拉拉褲、極上守護一級幫新生兒禮盒組、極上守護一級幫成長禮盒組，並首度推出備援育兒家長可以輕鬆帶寶貝出門的拉拉褲8片輕量包，以及10-15公斤寶寶適用的L+（L號加大版）拉拉褲新尺碼。

幫寶適2024全新商品一級幫黏貼型紙尿褲，能夠貼合不同大小肚肚的封漏彈力腰圍、鎖住尿液不易回滲的升級Air-Max氣感速乾吸收芯、以及升級吸收面積加寬40%的3大封漏設計，整片尿布還有超過4000個速吸小孔好透氣，全包裹面積增加 23%，穿前展開彈力腰圍超貼合超防漏，長達10小時乾爽舒適。

另一新品是2024全新一級幫散熱拉拉褲，設計360度奢柔輕薄的特有Air-Max氣感腰圍，透氣量增加40%。整片尿布有超過7000個速吸小孔，量大也乾爽，吸收力再升級，還有腰腿圍3重防漏設計，長達10小時乾爽舒適。