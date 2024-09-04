經濟部即將預告產創條例10之1修法，抵減項目除增列AI應用、淨零投資外，抵減支出金額上限提高至18億。經濟部長郭智輝4日受訪表示，目前爭取到的金額與原本目標「差2億」，不過若未來業者有需求，還是會盡力去爭取；透過產創條例修法，盼能刺激中小企業投入更多研發。

郭智輝今日出席「SEMICON Taiwan 2024國際半導體展」，針對下半年AI及半導體景氣，郭智輝認為不會太差，許多大廠都有持續推進投資計畫，而經濟部最重要的任務，就是協助引進人才，在少子化影響下，希望延攬世界各地的優秀學子來台求學，並與台灣的學生共同成長、面向國際。

郭智輝也說，台灣的硬體是世界第一，不過AI應用市場小，如同台積電前董事長劉德音所說，台灣要面向世界，企業應該以國際市場為目標，未來經濟部的角色，就是協助中小企業、微型企業定位全球市場，發展AI應用，掌握未來趨勢關鍵。

另外，關於境外關內等政策，郭強調，經濟部會協助中小企業降低出口的行政成本，規劃成立共同品牌，以小帶大的方式來協助業者拓展國外市場。