白馭珀（左）、李雨璇同屬合庫羽球隊，私下互動活潑可愛，兩人一起比臉頰愛心展現好感情。（陳筱琳攝）

同屬於合庫羽球隊的好手白馭珀、李雨璇，4日在2024台北羽球公開賽女單32強就對上，兩人生肖都是羊，33歲的白馭珀21比12、21比7擊退學妹。

賽後白馭珀和李雨璇一起開心受訪，「小小白」大讚學妹是難得奇才，認為今年就要升大三的李雨璇不只女單為主，也兼打女雙，而且雙打實力不俗，就缺一個好搭檔。

李雨璇的父親是合庫羽球隊教練李維仁，母親是兩屆奧運國手蔡慧敏，跟著父母走上羽球路，白馭珀認為李雨璇球路、觀念都不錯，可先在國內站穩腳步，並透過國際賽增加經驗，相信未來值得期待。

白馭珀在羽球場已經是資深選手，她坦言新冠肺炎疫情前動過退役的念頭，不過在疫情期間國際賽比較少，讓她多了些時間休息，長期訓練、比賽疲憊的身體獲得「充電」，加上自己也難捨羽球，就這麼再多打了3年，對於未來她仍在思考，表示有明確方向就會跟大家分享，現在就是努力讓每場比賽不留遺憾。

白馭珀也笑說，和年輕選手對壘，自己也從中有許多收穫，甚至從「職業倦怠」的心情中找回熱情，一旁李雨璇也撒嬌要學姐不要退休，喊著：「我會想妳。」白馭珀笑說，學妹還教她比臉頰愛心，好感情不言而喻。