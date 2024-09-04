擔任治喪委員會主委韓國瑜院長，民眾黨主席柯文哲到場致意。（摘自現場影片）字

國民黨主席朱立倫弔唁。（摘自現場影片）

國民黨立法院黨團總召傅崐萁母親劉滿蘭辭世今日告別式，朝野政壇代表到場致意。（摘自現場影片）

國民黨立法院黨團總召傅崐萁的媽媽劉滿蘭7月24日辭世，享耆壽90歲，當時凱米颱風來襲，花蓮等多縣市停班停課，交通停擺，傅崐萁今天在媽媽追思告別會上感嘆，其實當天有好多人要來弔念，但鐵公路中斷，空中也沒有飛機，還提到「蘇花古道」已是百年老路的險境，傅認為這不該是國民該有的宿命，喊話朝野不分黨派改善東部交通困境。

朝野政壇今天先後來到花蓮參與傅媽媽告別式弔唁，包括國民黨主席朱立倫，立法院正副院長韓國瑜、江啟臣，民眾黨主席柯文哲、黨團總召黃國昌，民進黨團幹事長吳思瑤，以及總統府副秘書長何志偉、行政院秘書長龔明鑫、監察院秘書長李俊俋等人，基隆市長謝國樑、宜蘭縣長林姿妙、台東縣長饒慶鈴等都出席致哀，地方各界代表都到場致意。

擔任治喪委員會主委韓國瑜致詞說，傅媽媽篤信佛教，往生之日正好是觀世音菩薩得道之日，此生畫上了圓滿句點，從劉老太夫人身上及這家人身上都可以看到「修好心田」4字，還提到歌曲「客家本色」，內容寫到時代進步、是非善惡充滿人間，奉勸世間客家人修好心田，從傅府一家身上也能看出這樣的價值。

柯文哲表示，希望傅媽媽功德圓滿，過去大家說「百善孝為先」，這是值得稱許的社會文化，除了希望傅崐萁一家人節哀順變，祝福親友身體健康。

朱立倫說，傅媽媽對傅崐萁的影響，就是要一生為台灣、為花蓮奉獻，傅崐萁從政過程碰過很多不公不平的事，但他勇敢撐過去，也是來自媽媽對他最大的鼓勵，傅崐萁說過，媽媽只參加過兩次公開活動，一次是傅崐萁當選花蓮縣長、一次是她媳婦徐榛蔚當選花蓮縣長，因為讓她感到很驕傲，落腳深耕花蓮能夠為花蓮這塊土地服務。

傅崐萁也感謝朱立倫、韓國瑜帶領下，可以一起同心打拼，並感謝帶著萬千感情過來的柯文哲，排除萬難到花蓮給母親致意。也提到花蓮交通因為不分黨共同發起努力，盼能讓東部徹底改善宿命，讓大家平安來、快樂回家。

告別會場播放傅崐萁父母生前照片，讓家人親友無限追思。劉滿蘭1955年和傅兆林結婚，育有2子2女，傅崐萁是他們的么兒，傅兆林為台灣戰後第一代土木工程師，參與花蓮、台東兩縣許多重大基礎建設，於2018年6月27日辭世，享壽87歲。