SAP全球副總裁、台灣總經理陳志惟表示，今日啟用SAP高雄ESG暨AI研創中心，加速引入SAP全球先進技術與應用，滿足企業從永續供應鏈管理、永續數據收集與分析，到報告揭露的需求；同時更推出專為台灣企業打造的溫室氣體盤查解決方案，協助產業因應在地淨零合規挑戰。

根據環境部公告資訊，企業依法或自願進行溫室氣體盤查需蒐集溫室氣體排放數據，彙整並保存各項原 （燃）物料活動數據表單、熱值或含碳量檢測報告及排放係數來源等，以利執行排放量計算並完成排放量清冊、盤查報告書撰寫與結果登錄。然而，跨廠、跨部門的資訊收集、確保數據正確性與一致性等對於缺乏技術與人才的企業是一大挑戰。

為回應台灣市場需求，SAP為在地企業客製推出全台第一個經SGS Taiwan（台灣檢驗科技）確認功能符合環境部溫室氣體排放量盤查作業指引的「台灣企業溫室氣體盤查解決方案」，內建合規的資料項目、流程步驟、運算模組及持續維護更新的排放係數，協助企業透過SAP永續發展中控塔將電力使用與碳排等各項盤查數據收集至單一平台，並依照系統介面指引和計算，即可自動化產生溫室氣體盤查清冊，再利用SAP溫室氣體盤查報告產生器，自動化生成盤查報告書，確保數據品質與滿足合規要求。

SAP亦積極將全球最新嵌入AI技術的永續利器引入台灣，包括SAP於今年下半年推出符合歐洲規範的ESG報告生成AI功能。企業可透過SAP永續發展中控塔系統內建國際ESG指標庫，且整合ERP、串聯端到端營運流程，以更即時的數據洞察與情境模擬，做出減碳決策，並依照歐洲規範自動生成內外部報告，減少75％的手動操作時間與成本。

SAP高雄ESG暨AI研創中心將加速鏈結全球先進技術應用，攜手NTT DATA、東捷資訊、碩益、中光雲服、采威國際、億鴻等生態系夥伴，推動在地產業催生多元永續創新應用服務，搶佔全球百億美元的ESG服務市場商機。其中，SAP去年與在地夥伴為台灣扣件產業應對歐盟CBAM規範而打造的一站式碳管理平台「扣件雲3.0」，上線未滿一年，已成功協助多間扣件業者提交上萬張CBAM申報單。