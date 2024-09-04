民眾在購買食品時，經常可以看到業者張貼檢驗報告，究竟數據準不準、實驗室可不可信，食藥署都有嚴格認證和把關，包括食品、藥品、醫療器材、化粧品領域，共核准125家次檢驗機構、1804品項的認證項目，且每3年需展延效期，且每次檢驗的原始數據都需保留3年備查。

為了確保民間機構和業者自主檢驗的需求，食藥署參照國際ISO 17025：2017標準，辦理食品、藥品、醫療器材、化粧品領域的檢驗機構認證作業，截至今年8月底，共有125家次檢驗機構獲食藥署認證，認證項目數共1804品項。

食藥署品質監督管理組技正兼科長郭慕蓉說明，檢驗機構收到業者或民眾的委託需求後，雙方簽訂委託書，並載明檢驗項目和實驗方式等；實驗室收到檢體時，應記載檢體名稱、來源、有效日期等，並拍照留存。

檢驗過程中，機構必須依照當初和食藥署申請的實驗方式進行，並確保品質管理；檢驗完成後，還需由品管人員確認，才可以出具報告，再由負責人確認是否符合委託書載明的內容，才可以送到委託人手上。依規定，原始檢驗數據必須保存3年備查。

全台經食藥署認證的檢驗機構中，以食品為大宗，共84家次、1445品項。輔仁大學食品科學系教授蔡宗佑表示，食品中毒事件多數和微生物有關，必須知道是何種微生物，才能追查來源，凸顯出檢驗的重要性。

蔡宗佑說明，若要從千百種微生物當中，找到檢驗的對象，以金黃色葡萄球菌為例，除了可透過培養基篩選之外，也可以透過顯微鏡看微生物的生化反應，不同微生物會有不同的酵素反應。另外，食藥署積極開發分子生物學，運用real-time PCR檢測，可快速檢驗鑑定。