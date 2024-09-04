據了解，00919即將在9月迎來第6次配息，根據群益投信官網最新配息公告顯示，00919本次預估配發金額為新臺幣0.72元，單次殖利率近2.9％，呈現類似台積電階梯式步步高的配息政策，優於投資人期待，因此深受投資人青睞。 00919本次除息日為9月23日，參與除息最後買進日為9月20日。

市場法人表示，台股高息ETF讓存股族為之瘋狂，不過配息率有高有低、忽高忽低也讓投資人不知道該如何選擇。00919第6次配息預估0.72元創下新高，觀察這6次配息發配金額分別為0.54、0.54、0.55、0.66、0.7、0.72元，可看出其穩定階梯式向上的配息政策，且連續6季預估年化配息率衝破10％，再度刷新台股ETF配息紀錄，統計90.6萬投資人可望同步受惠。這次00919每股配息0.72元，只要在28.8元以下買進，年化配息率都有10％，投資人可把握相關投資契機。

群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，考量聯準會轉向已確定，資金面將不會回到緊縮，下半年也會陸續進入科技新品的發表與拉貨時程，基本面有望呈現成長態勢，故儘管市場仍不時受國際不確定因素干擾，但整體而言對台股仍持正向看法。台股基本面有支撐，指數熱度有望延續，對台股後市仍持正面看法，從存股的角度來看，指數的跌勢也創造出新的契機，存股族則可利用台股逢低布局，增加存股張數與減低持有成本。因此若盤勢有回檔建議可採取逢低買進策略。