傳出美國政府正在調查全球AI晶片霸主輝達（Nvidia）是否在涉及壟斷，輝達昨（3）日股價暴殺9.5％，加上美國ISM製造業數據疲軟，引發經濟衰退擔憂，美股4大主要指數全數收黑。

台股今（4）日難逃一劫，一度重挫1170.04點，最低來到20922.17點，改寫史上第3大盤中跌點，台積電一度跌至888元，所幸低接買盤陸續進場搶便宜，台股跌勢收斂。

自8月初低點反彈以來，台股季線屢攻不下，反壓致使盤勢量縮震盪，美股昨日重摔，台股再度面臨利空測試，短線中小型股相對有表現機會，蘋果新機即將發表，蘋概股股價有撐。

其中，5檔含「蘋」量高息ETF也可參考，包含統一台灣高息動能（00939）、元大台灣價值高息（00940）、兆豐電子高息等權（00943）、野村趨勢動能高息（00944）、群益科技高息成長（00946）等，台股資金大逃殺，反而會有甜甜價。（文章未完…全文見此）

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