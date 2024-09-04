據觀察者網報導，「如果歐盟委員會按計劃對我們從中國進口的電動汽車徵收21.3％的進口關稅，CUPRA這個品牌會被直接消滅。」談及歐盟以「反補貼」為名對華電動汽車徵收高額關稅，德國福斯汽車旗下西班牙品牌西雅特CUPRA的首席執行長格里菲思（Wayne Griffiths）3日受訪時難掩悲觀。

路透分析，格里菲思的這番話，是受歐盟關稅影響的汽車製造商「迄今為止發表的最強烈言論」，突顯出人們擔憂歐盟方面啓動「反補貼調查」，實際上損害了其聲稱要保護的歐洲車業。

CUPRA是西班牙汽車品牌西雅特（SEAT）旗下的一個獨立高性能子品牌，80年代加入德國福斯集團。目前，CUPRA正在福斯位於中國安徽的工廠，生產專門出口歐洲的純電車型Tavascan，售價約為5.2萬歐元（約合人民幣41萬元）。

在歐盟上個月公佈的關稅終裁草案中，這款車型被單獨歸類為「其他配合歐盟調查但未被抽樣的公司」，適用於加徵21.3％的稅率。在此之前，和BMW寶馬集團在中國生產的純電動MINI一樣，由於未被歐盟列入抽樣分析範圍，Tavascan最早被設定為自動徵收最高關稅36.3％，在2家公司抗議後才做出了修改。

路透當時在報導中指出，這一改變是歐盟對強烈反對徵稅的汽車製造商，尤其是德國車企，所做出的「初步妥協」。

不過，CUPRA對此仍不滿意，其致力於取消關稅。CUPRA的首席執行官格里菲思對路透直言，在當前的歐洲經濟環境下，用提高Tavascan的售價，來彌補生產成本差距是不可能的。更何況，在福斯已經大幅投資安徽工廠提高產能以後，將生產轉移到其他地方更不是什麼明智之舉。

格里菲思擔憂，如果Tavascan達不到預期銷量，CUPRA明年會因無法完成歐盟規定的二氧化碳減排目標，而面臨巨額罰款。這會進一步導致其產量削減，並可能對其西班牙基地的就業產生影響。

綜合《歐洲汽車新聞》早前報導，歐盟規定2025年在售的新車車隊平均二氧化碳排放量將為每公里93.6克，每輛車每超出一克二氧化碳將罰款95歐元，這促使歐洲汽車製造商必須大幅增加純電動汽車和混合動力汽車的銷量。

根據數據分析公司Dataforce的一份最新報告，今年前7個月的數據顯示，美國福特和德國福斯距離達標仍有較大距離。

「這會讓公司的整個財務前景面臨風險」，格里菲思在巴塞隆那說，「歐盟的初衷是保護歐洲汽車工業，但對我們來說，這卻產生了相反的效果，我們需要找到解決方案。」

格里菲思還透露，CUPRA正在與歐盟委員會的「不同層級」，以及德國和西班牙政府進行談判，試圖說服他們削減或取消計畫中的關稅。他補充說，其公司代表將在幾周後隨西班牙代表團訪問中國。值得一提的是，在歐盟7月有關對華電動車徵稅的諮詢性投票中，西班牙被爆投出贊成票，德國棄權。

「我們不是一個試圖淹沒歐洲市場的中國品牌。我們的汽車不是面向所有群體的。我們的汽車也不是補貼產品。」格里菲思說，「我們與眾不同。這就是我們試圖解釋的。」

歐盟委員會發言人拒絕對此發表評論。早些時候（8月20日），歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾曾在西班牙表達了對中歐貿易摩擦的擔憂。

波瑞爾當時表示，當前中歐貿易緊張局勢不僅會影響到雙方的經濟發展，還可能進一步加劇全球供應鏈的不確定性。他擔心中歐之間的「貿易戰」或許「不可避免」。同時他也呼籲，中歐應避免「系統性對抗」，歐洲「決不能阻擋中國崛起」的事實，因為這是不可能做到的。

此後不久，歐盟中國商會在社交平台發表聲明，對歐委會的關稅草案表示強烈不滿和堅決反對，重申中國製造的電動汽車之所以有競爭力不是因為補貼，而是由產業規模、綜合供應鏈優勢和激烈的市場競爭等因素推動的。聲明還敦促歐方促進自由貿易，通過取消對中國電動汽車的反補貼關稅來支持全球綠色轉型，而這將為全球應對氣候變化作出積極貢獻。

中國外交部、商務部等都已對歐方草案作出駁斥回應。此外，應中國國內產業業界申請，中方正對歐盟進口乳製品、豬肉和白蘭地等展開反補貼調查。

德國《今日農業》、法國國際廣播電台等歐洲媒體早前曾報導，歐盟執意要對華電動汽車發起所謂「反補貼」調查，讓乳製品、葡萄酒生產商，豬肉出口商等歐洲國際食品公司都對潛在反制措施膽戰心驚。中國市場對於豬肉和乳製品出口商尤為重要，歐洲農民的擔憂與日俱增。

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