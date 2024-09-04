天團五月天將於11月2、3日在花蓮東大門夜市開唱，當地的飯店、民宿秒被粉絲搶訂一空，有網友在訂房網發現某家民宿一晚要價近80萬，直接打電話詢問民宿，業者表示，天價房價還是有人直接下訂，但高價房價是為了避免多組客人同時訂房，導致爆房，實際收費假日也才1200元，強調絕對沒有要宰客人。

民宿業者向《中時新聞網》表示，他們在多個訂房網都有上架，每個平台連線會有時間差，多組客人同時訂房成功，但最後只會有一張訂單進到他們的管理後台，為防止太多人下訂，才會把價格調成天價，避免客人下訂單後，因不同平台間的時間差，導致有人無房可住。

業者在臉書PO文解釋近80萬的房價原因。（圖／業者授權提供）

業者說，他的民宿住一晚平日是650元，周五是900元，周末則是1200元，但這次他標價79萬9999元，仍有多組客人直接下訂，但這種飆天價手法是業內的操作技巧，「沒有要宰客的意思」，強調以往過年期間看到幾萬元的房價，這些都不是真的，高房價的訂價手法在旅宿業已是行之有年。