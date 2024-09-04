前台北市長柯文哲捲入京華城弊案，台北地院2日裁定柯無保請回，北檢昨（3）日提出抗告，高等法院預計今會做出裁定。前台北市副市長李永萍認為，柯文哲的談話總會使他自己陷入麻煩，且包括曾任北市都委會委員的曾光宗、北市都發局前局長林洲民都頻打臉柯，恐讓檢方想不到的證人紛紛冒出頭。

柯文哲日前稱今年3、4月才知京華城容積840％，林洲民今表示，處理京華城容積率的時候，都發局必須定時跟市長報告，因此他除了晨會報告，也以文字方式上呈市長室；曾光宗昨則發文指出，京華城案涉及龐大利益，且前後歷經6年的審議時間，不應以「不知道」一語帶過。

對此，李永萍今在政論節目《新聞大白話》中指出，柯文哲講話的模式常使他陷入麻煩，包括在無保請回後便迫不急待地告訴大家，他到今年3、4月才知道京華城容積率為840％，讓眾人感到驚訝外，許多議員也紛紛出面打臉。

此外，李永萍提到，包括林洲民、曾光宗等人都出面打臉柯文哲，使檢方沒有想到的證人都一一冒出來，這些都讓柯文哲陷於不利的局面，且議會還有調查小組，更容易提出完整的資料。

★未經判決確定，應推定為無罪。