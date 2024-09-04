美國科技股昨晚跌勢慘重，尤其AI霸主輝達崩跌9.53％，拖累台股終場暴跌999.46點，台積電下殺51元收在889元。摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師Shawn Kim發布報告示警，輝達上周四公布財報後利多不漲就是警訊，也預告著半導體產業的循環已進入後期週期，可能即將見頂。

大摩表示，輝達第2季財報亮眼，無論是資料中心收入還是整體收入，都超出市場預期，但股價卻逆勢下挫，這暗示著半導體產業已進入後期周期，即將見頂，投資人意識到估值過高和未來成長潛力的侷限性，進而導致股價下挫。

大摩提到，通常半導體產業的成長率不是很高就是負成長，極少數是溫和成長，半導體產業每2年左右達到一次供需平衡，但這種平衡期不會持續太久。

大摩分析，目前半導體產業正在接近半導體產業周期的頂峰，這個頂峰開始於2022年第四季，雖然目前市場對GPU的需求很高，但要留意AI需求是否會在2025~2026年之前提前釋放。

但國際半導體產業協會（SEMI）持續看好，SEMI預估今年全球半導體營收可望成長20%，隨著通訊、工業及車用等需求復甦，明年半導體營收將再成長20%。