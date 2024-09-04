以東京迪士尼度假村的背後經營者日本東方樂園（OLC）來說，就是極端氣候的受害者之一。因為今年夏季過於炎熱，加上又有大暴雨，讓不少旅客對諸多遊樂設施在戶外的迪士尼卻步。2024年迄今。OLC股價已下修24%。

日本7月外國觀光客人數一度創歷史新高，礙於天氣不好，許多人不去東京迪士尼，改去三麗鷗（Sanrio）開的Hello Kitty室內遊樂園。因此，三麗鷗股價到目前為止已飆升92%。

此外，以保齡球為主，同時也提供電玩遊戲等，另外一家日本室內大型綜合運動娛樂中心Round 1也是生意很好，在東京證交所交易的股價，從2024年初到現在，也大漲54%左右。

跟全球大多數區域一樣，日本今年也受到極端炎熱氣候的影響。根據1898年以來的氣象資料，當地7月平均氣溫已達歷史新高紀錄。分析師指出，當小孩在戶外遊玩會有中暑的疑慮時，做父母的就會選擇室內娛樂設施，避免在外活動。

預估2024上半財年營利將下滑的東方樂園直言，高溫和大雨就是門票收入減少的主因之一。除了東京迪士尼樂園外，有雲霄飛車的主題樂園富士急樂園（Fuji-Q Highland），今年迄今股價也已大跌38%。

相較之下，三麗鷗的兩座樂園因有來自台灣、韓國以及中國大陸等，不同的國際旅客踴躍加持，第1季獲利以及全年財測都已超乎市場預期。分析師認為，若日本氣溫一直熱下去，不玩戶外遊樂設施改玩室內的潮流，將更加明顯。