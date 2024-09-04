挪威主權基金的倫理委員會在8月30日寄了一封信給該國財政部，而路透也看到了這封信，信中說明最近擴大了對不道德企業的定義。

信中沒有說明基金會出售多少家公司股票，也沒有說明可能出售公司的名稱，但是指出，如果擁有最終決定權的央行董事會遵循了倫理委員會提出的建議，這個數字應該很小。

根據新的定義，已經有一家公司被確認為可以撤資。

監督部門說，倫理委員會相信，道德標準提供了基礎，除了幾家已被排出在外的公司，還有一些公司會被基金排除在外。

挪威主權基金一直是ESG投資領域的國際領導者，它還擁有全球8800家上市公司的1.5%股份，非常具有影響力。

自從去年10月加薩戰爭爆發以來，該基金一直在調查有哪些公司違反的基金的投資準則。信中說，根據新政策，排除範圍預計還會擴大。

被注意到的公司，可能包括雷神技術(RTX Corp)、通用電氣(GE)、通用動力(General Dynamics)。據非政府組織稱，這些公司製造的武器，被以色列在加薩戰爭當中使用。以色列的軍事攻勢，已造成近4.1萬名巴勒斯坦人死亡。

信中也稱，這主要涉及美國公司，並且「基金剩下的相關涉及公司很少」，部分原因是許多美國國防公司已經被禁止生產核子武器或集束炸彈(cluster munitions)。

基金的道德標準是由挪威國會所制定，而更新的道德標準，主要是根據國際法院在七月關於以色列佔領巴勒斯坦領土的意見。