勞動部4日召開最低工資審議委員會，各界關注能否拉動整體薪資。104人力銀行數據顯示，今年平均月薪為的46,617元，較去年同期增5.4％，較十年前增加8,512元、成長22.3％。職務方面，軟體工程族群以超6.5萬平均月薪居高薪榜首，環境安全衛生族群以6.2％的平均月薪增幅成為調薪榜首。

104人力銀行分析最近十年超過488萬筆求職會員薪資指出，平均月薪近十年不斷增加，2024年達到46,617元，較2015年增8,512元、22.3％，各年增幅介於0.7％～5.4％之間，且增幅有逐年擴大趨勢，反映近年缺工、物價上漲、基本工資連續多年調漲等因素。

在各職務平均月薪方面，104人力銀行指出，今年「薪資領先群」中，軟體／工程平均以月薪6.5萬居冠、經營／幕僚以6.2萬居次、工程研發6.1萬第三，專案／產品管理5.9萬第四，MIS／網管近5.6萬第五。，前五大高薪職務中三個與工程職相關。

在「薪資落後群」方面，行政／總務近3.6萬元最低，醫療保健服務約3.64萬，操作／技術約3.65萬，美容／美髮約3.66萬，門市營業近3.67萬。104人力銀行分析，以行政／總務為例，8月求供比0.9，平均1位求職者僅分到0.9份行政總務的工作，僧多粥少，求職難度高於整體。2024年整體平均月薪4.7萬由43種職務構成，其中26種職務的平均月薪低於均線，占職務數的六成。

至於調薪幅度，104人力銀行指出，今年最低工資為27,470元，按年調升幅度4.05％。而增幅超過5％的「薪資增幅領先群」有：環境安全衛生（6.2％）、營建施作（5.9％）、生技／醫療研發（5.5％）、餐飲（5.3％）、軟體／工程（5.0％），這些職務多半缺工、或者專業技術門檻高。「薪資增幅落後群」有：記者及採訪（0.02％）、美容／美髮（0.2％）、產品企劃（0.4％）、貿易（0.5％）、經營／幕僚（0.7％）等，薪資成漲幅度均不到1％，反映產業轉型、產業職務分潤、以及薪資基期較高等因素