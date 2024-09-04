新北市教育局今（4）日舉行113年度教學卓越成果分享暨頒獎典禮，教育局長張明文蒞臨頒獎，本年度獲獎學校有高中職6校、國中2校、國小10校與幼兒園7校，其中12校獲推薦參與教育部113年度教學卓越獎評選，各校從地方特色、學生需求、時事議題等面向，展現教師紮實專業能力及學生多元學習面向，展現豐碩的教學成果。

張明文表示，新北市以教師專業成長、團隊合作及課程創新作為邁向教學卓越的基礎，透過教學卓越的評選機制，以對話與交流帶領學校團隊精進成長，用多元角度協助學校檢視課程的發展脈絡，讓學校在參與評選過程中，增進學生學習並創發豐富課程，使教學日益精進。

幼兒園組山佳國小附幼以「山仔腳驛」為主題，以最貼近孩子生活及充滿在地特色的火車與車站為素材，發展與實踐方案課程活動，透過親師生共同覺察與探索生活周遭事物，從走讀社區鐵道，進而認同與傳承家鄉文化、發揮創意樂於實作、學習合作厚實核心素養。

國小組大坪國小位處北海岸，年均雨量高居全國第一，「雨」是大坪學子生活情境不可或缺的元素，以雨為課程核心軸線提出「大雨探SOLAR 坪上現虹光」方案，透過SOLAR模組讓大坪的孩子主動探索，發現學習的樂趣，並具備洞察力、合作力和執行力，使其成為關心國際，具備終身學習態度的公民，也讓大坪成為「以孩子為中心」的學校。

國中組林口國中「音閱深林」從減壓概念切入課程規劃，以「音樂」及「閱讀」做為課程方案主軸，透過音樂為學生打造一個傾聽心靈聲音的平台，協助學生能夠表達情感並尋找情感的出口；同時藉由閱讀讓學生更深入思考文字背後的情感和思想，接納升學壓力下的自我心聲，並強調實際應用和解決問題的能力，使其具備應對未來挑戰的心靈韌性。

高中組板橋高中以「文學新五感－從無感到共感」方案獲獎，以各具多元專長的國文科、歷史科教師組成，合作規畫「語感」、「靈感」、「手感」、「美感」及「共感」的「五感」課程，透過「動手做」的各類教學活動，促發學生自主進行系統思考與問題解決，藉由分組團隊合作，發揮藝術涵養與美感素養，打造讓更多學生「共感」的國文課。

教育局表示，教學卓越獎堪比教育界的奧斯卡，得獎的學校將分別可獲得金質獎60萬元、銀質獎30萬元獎金，期盼各校持續透過團隊合作激盪創新教學模式，以學生為中心畫出共感學習的圓，導入社區人力、物力資源，系統化發展亮點課程，並企盼典範學校藉由分享，為新北創造特色美好的教育風景。