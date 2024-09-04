想要減重除少吃多動外，營養師嫚嫚表示，調整飲食習慣，對體重控制也是有幫助的，如果進食速度快、咀嚼次數少與愛吃重口味食物，平均容易多攝取200至300大卡熱量，不利體重控制，建議每餐進食時間大於20分鐘，可避免吃進過量食物。

嫚嫚在臉書粉專「營養嫚嫚說-嫚嫚 營養師」PO文指出，想要控制好體重，避免復胖，除了飲食內容調整，飲食習慣也可以一起調整，可幫助體重過重者，

養成容易瘦的吃法。

嫚嫚指出，進食速度快、咀嚼次數少及喜歡吃重口味食物，這3個不良的飲食習慣，平均容易多攝取200到300大卡，如果平均每餐吃飯時間，能夠在20分鐘以上，會有足夠時間產生飽足感，避免吃進過多的食物。

嫚嫚指出，進用餐時增加咀嚼次數，也是拉長進餐時間的方法之一，而且透過充足的咀嚼，也可刺激飽足中樞，並避免腸胃不適；而重口味食物通常也富含高熱量，建議盡量避免油炸、醬料多、勾芡與超加工食物。