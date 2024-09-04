民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，日前台北地方法院裁定無保請回後，台北地檢署昨提出抗告。國民黨主席朱立倫今（4日）中常會上聲援柯文哲，司法正義是民主國家的基礎，有證據辦到底，但沒有證據就是政治鬥爭、追殺，提醒賴清德總統「司法絕對不可以變成獨裁者揮舞的鞭子」，手中沒有足夠證據，硬要辦70小時想要結果，全民不會接受。

朱立倫表示，最近司法案件受到矚目，國民黨的立場非常清楚，他們一定堅定維護司法公平、守護程序正義，勿枉勿縱絕對不能變成口號。

朱立倫認為，勿枉就是絕對要充足的證據才能辦，不能以羅織或臆測的方式來造成人權的損害，這是民主國家最重要的基礎，有證據可以辦，沒證據如果辦了，就會變成政治惡鬥追殺。

朱立倫指出，民進黨這段時間針對反貪、肅貪，大旗搖得非常好，但他要提醒執政當局、民進黨主席賴清德，足夠的證據辦到底，是肅貪；沒有足夠的證據而這樣辦，就變成政治清算，司法絕對不可以變成獨裁者揮舞的鞭，要變成社會公平正義衡量的尺，他們一定要維護司法的公平正義。

朱立倫強調，司法的標準也不能跟溫度計、浮標一樣變來變去，手中握有充分證據的時候7年不辦，現在才辦；手中沒有足夠的證據，硬要辦70個小時想得到結果，都讓人民無法接受。唯有公平正義，維護司法人權與程序正義，民眾才能接受。